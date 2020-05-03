ابن خال بشار الأسد يعلن اعتقال موظفين في شركاته

كشف رجل الأعمال السوري رامي مخلوف، اليوم الأحد، عن أن قوات الأمن السورية اعتقلت موظفين في شركاته المختلفة.

ويعد مخلوف ، وهو ابن خال الرئيس السوري بشار الاسد، أكبر داعم للأجهزة الأمنية خلال الحرب الأهلية في البلاد.

وقال مخلوف، في تسجيل فيديو نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم: "الطلبات التي تم طلبها لا استطيع تلبيتها، أولها الابتعاد عن الشركات وتنفيذ تعليمات دون مناقشة، وبدأت الضغوطات بسحب مدراء وموظفين، وهذا ليس أسلوب وهذا ظلم واستخدام سلطة في غير محلها".

ورفض مخلوف التنازل عن ممتلكاته ، قائلا: "أناشد الرئيس مرة أخرى، يا سيادة الرئيس الأجهزة الأمنية بدأت تتعدى على حريات الناس ... الوضع صعب وخطر ووضع البلد صعب".

ويمتلك مخلوف إمبراطورية أعمال في مجالات متنوعة مثل الاتصالات والعقارات والمقاولات وتجارة النفط.

ومن ناحية خرى أعلنت وزارة الاتصالات والتقنية السورية اليوم أنها تلقت كتابا من شركة اتصالات – MTN تريد فيه التسديد وجدولة الديون المستحقة عليها.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم: "أبلغت شركة تيلي انفست (أحد الشركاء الرئيسيين في شركة MTN سورية) الهيئة المنظمة للاتصالات والبريد استعدادها تسديد ما يترتب عليها تبعا لحصتها القانونية في الشركة ووفقا لمضمون قرار الهيئة".

وأكدت الشركة أحقية المطالب والمبالغ المستحقة والتي سيتم تسديدها وفق برنامج زمني يتم الاتفاق عليه لاحقا.

وكانت وزارة الاتصالات السورية جددت أمس السبت في بيان لها المطالبة بتسديد المبالغ المترتبة على شركتي الهاتف النقال في سورية.