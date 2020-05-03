بيلوسي وماكونيل يرفضان دعوة ترامب لإجراء اختبار كورونا



رفضت شخصيات قيادية في مجلس النواب ومجلس الشيوخ الأمريكي يوم السبت دعوة إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للكونجرس الأمريكي بإتاحة إجراء اختبارات سريعة جديدة لهم للكشف عن فيروس كورونا.

ويمكن أن تحقق الاختبارات الجديدة نتائج في غضون دقائق، ولكن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل قالا إنهما سيلتزمان ببروتوكولات الاختبارات الحالية حتى تصبح هذه التكنولوجيا الأسرع فى الكشف عن الفيروس، متاحة على نطاق أوسع.

وأوضحت بيلوسى وماكونيل في بيان مشترك نادر أصدراه يوم السبت "الكونجرس ممتن لعرض الإدارة السخي بنشر وإتاحة قدرات الاختبارت السريعة للكشف عن مرض كوفيد - 19 في مقر الكونجرس /كابيتول هيل / ، لكننا نرفض ، بكل احترام " هذا العرض فى الوقت الحالى ."

وذكرا في البيان "أن قدرات بلادنا على إجراء الاختبارات مستمرة في التوسع بجميع أنحاء البلاد ويريد الكونجرس الاستمرار في توجيه الموارد إلى المنشآت التي في خط المواجهة حيث يمكنهم القيام بما هو أفضل على أكمل وجه وبسرعة أكبر".

وأضاف البيان أن الكونجرس سيواصل استخدام البروتوكولات الحالية التي وضعها الطبيب المعالج، المسؤول عن الرعاية الطبية لأعضاء الكونجرس.

وقال ترامب في تغريدة له عبر صفحته على موقع تويتر إنه ليس هناك "سبب للرفض غير السياسة".

وأضاف "ربما تحتاجون إلى طبيب جديد هناك/ في الكونجرس/".

وكثيرا ما تكون الديموقراطية بيلوسي والجمهوري ماكونيل على خلاف بشأن معظم القضايا السياسية.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون مرة ثانية بعد فترة توقف بسبب أزمة كورونا يوم غد الاثنين .

أما مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون فقد مدد فترة الانقطاع قبل عدة أيام إلى موعد لاحق يحدد فيما بعد.



