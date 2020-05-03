روسيا تسجل رقما قياسيا في عدد الإصابات بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالى

سجلت روسيا اليوم الأحد زيادة حادة في عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا، حيث سجلت 10633 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت السلطات إن الإصابات الجديدة ترفع إجمالي عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا إلى 134600. وحتى الآن سجلت روسيا 1280 حالة وفاة مرتبطة بكورونا.

ولم تتأثر روسيا بشدة في المراحل الأولى من الوباء العالمي، إلا أن عدد الحالات المؤكدة بدأ يرتفع بشكل كبير للغاية في الأيام الأخيرة، على الرغم من القيود المفروضة على الحياة العامة للحد من تفشي الفيروس.

وكثفت الدولة عمليات الفحص في الأسابيع الأخيرة، وهو السبب الذي اعتبره الخبراء سببا في ارتفاع أعداد الإصابة.

وقال متحدث باسم الحكومة لوكالة أنباء "انترفاكس" الروسية اليوم الأحد إن رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، الذي يتلقى العلاج في المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا، حالته مستقرة.

في غضون ذلك، وصفت وزارة الدفاع الروسية فيروس كورونا بأنه "تهديد خطير" بعد تسجيل حوالي 3 آلاف إصابة في صفوف القوات المسلحة.