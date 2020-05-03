روسيا تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

شهدت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في روسيا، خلال الساعات الـ24 الماضية قفزة قياسية جديدة بتسجيل السلطات الصحية لأول مرة أكثر من 10 آلاف إصابة خلال يوم واحد.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي كورونا في روسيا، اليوم الأحد، تسجيل 10633 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلاد 134687.

ووفقا لموقع "روسيا اليوم" يمثل هذا الرقم قفزة قياسية رابعة على التوالي في حصيلة الإصابات بكورونا في البلاد، بعد تسجيل 9623 إصابة يوم أمس السبت.

وتتوزع الإصابات الجديدة بين 85 من مناطق البلاد، ولكن معظمها في العاصمة موسكو (5948 إصابة) ومقاطعتها (822).

وتوفي 58 شخصا في روسيا خلال آخر 24 ساعة إثر إصابتهم بكورونا، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الوباء في البلاد إلى 1280 حالة.

وتماثل 1626 مريضا للشفاء من كورونا في روسيا خلال اليوم الأخير، ووصل مجموع عدد المتعافين إلى 16639 شخصا.