إعادة افتتاح مطار ألاسكا بعد تهديد كاذب بوجود قنبلة

أعلنت السلطات في ولاية ألاسكا الأمريكية أن تم اعادة افتتاح مطار الولاية يوم السبت بعد أن أجبر تهديد كاذب بوجود قنبلة على متن طائرة شحن متجهة إلى آسيا بتحويل مسارها إلى أنكوراج وإغلاق المجال الجوي.

وذكرت صحيفة "أنكوراج ديلي نيوز" المحلية أن العميل الخاص بالشرطة الاتحادية بالولاية ستيف فورست قال في بيان إنه لم يتم العثور على أي متفجرات على متن الطائرة.

وأوضح أنه قد تم تحويل مسار طائرة الشحن التابعة لشركة تشاينا إير والتي كانت في طريقها إلى تايبيه بتايوان بعد إقلاعها من سياتل بعد تلقي مطار سياتل تهديدا بوجود قنبلة.

وكان قد تم إيقاف الرحلات الجوية المتجهة إلى مطار تيد ستيفنز أنكوراج الدولي مؤقتًا صباح السبت، وتم ابلاغ الرحلات المتجهة إلى أنكوراج بالتحويل إلى مطار آخر .