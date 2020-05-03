عمدة برلين يؤيد تسليم الحكومة مزيد من الاختصاصات في فترات الأزمات

أعرب عمدة ولاية برلين، ميشائل مولر، عن انفتاحه لتسليم الحكومة الاتحادية اختصاصات في أزمات مستقبلية، وذلك على خلفية تفعيل قواعد مختلفة خلال أزمة وباء كورونا الحالية.

وقال مولر اليوم الأحد لإذاعة ألمانيا: "يمكنني تصور ذلك مثلا بالنسبة لفترات الأزمات، في أوضاع طارئة معينة"، وذكر أمثلة على ذلك بكوارث الفيضانات أو العواصف أو حال انتشار وباء كورونا الحالي.

وأضاف مولر "يمكنني تصور" أن يتم تنسيق الحماية الصحية على نحو مركزي وأن يتم اتخاذ قرار بشأن الإجراءات على نحو مركزي أيضا.

يشار إلى أنه سيتم مواصلة تخفيف القيود المفروضة لمكافحة وباء كورونا في ألمانيا اعتبارا من الغد الاثنين، ولكن ليس في كل مكان بألمانيا بشكل موحد. وسوف تخفف ولاية سكسونيا-أنهالت مثلا تقييدات الاتصال بين الأشخاص كأول ولاية اتحادية تقوم بذلك مثلا، بحيث سيتم السماح لمجموعات مكونة من 5 أشخاص كحد أقصى بالالتقاء سويا.

ومن أهم التغييرات التي تتخذها العاصمة برلين أنه سيتم السماح لصالونات الحلاقة بالفتح مرة ثانية وكذلك لبعض المؤسسات الثقافية تحت شروط معينة. ومن المقرر أيضا السماح بمسيرات يصل عدد المشاركين بها إلى 50 شخصا كحد أقصى وكذلك إقامة صلوات جماعية مع وجود بعض التقييدات.