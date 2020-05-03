شفاء رجل تسعيني وامرأة في الـ80 من عمرها من كورونا في روسيا

تعافى رجل في التسعين من عمره وامرأة في الثمانين من عمرها من عدوى فيروس "كورونا" في منطقة فورونيج الروسية.

وأفادت الحكومة الإقليمية في منطقة فورونيج في بيان أوردته وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية، اليوم الأحد - بارتفاع عدد الأشخاص المتعافين من فيروس "كورونا" المستجد بالإقليم، لافته إلى أنه من بين الذين تماثلوا للشفاء، إمرأة تبلغ من العمر 80 عاماً ورجل عمره 90 عاماً، كانا قد وُضعا على جهاز التنفس الاصطناعي.

وأضاف البيان أنه تأكدت 602 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد ووفاة تسعة مرضى في منطقة فورونيج.

يُذكر أن روسيا سجلت خلال الــ 24 ساعة الماضية إصابات جديدة بالفيروس بلغت 10 آلاف و633 إصابة، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالبلاد إلى 134 ألفا و687 حالة.