أعرب وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، عن استيائه تجاه الهجوم على فريق برنامج "هويته شو" بالقناة الثانية الألمانية "زد دي إف" في العاصمة برلين.

وفي الوقت ذاته أشار زيهوفر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأحد، إلى التزام الأجهزة الأمنية بحماية ممثلي ووسائل الإعلام خلال المظاهرات أيضا، قائلا: "حرية الإعلام تعد ركيزة لديمقراطتينا. يتعين على الحكومة ضمان أن يكون هذا الحق الأساسي مكفولا في أي وقت وفي كل مكان".

يُذكر أن الفريق المكون من سبعة أفراد لبرنامج ساخر بالقناة الثانية كان يضم –إلى جانب المصورين ومحرر وكوميديان- ثلاثة أفراد أمن أيضا، وكان الفريق يقوم بالتصوير خلال مظاهرة ضد قواعد كورونا. وتمت مهاجمة الفريق بعد ذلك من قبل نحو 20 و25 شخصا ملثما بشكل وحشي للغاية، لدرجة أن ستة من أفراد الفريق اضطروا للخضوع للعلاج في المستشفى، بحسب الشرطة.

وقال المتحدث باسم الادعاء العام في برلين، مارتين شتلتنر، اليوم الأحد: "بالنسبة للتقييم: الحالة هي أن الأشخاص الذين تم التعرف عليهم، محسوبون على التيار اليساري، وفقًا لمعلوماتنا".

وأكد زيهوفر أنه من يهاجم صحفيين، يجب "أن يشعر بقوة دولتنا الدستورية"، مشددا على ضرورة التصدي للعنف وللتهديدات بالعنف- "يتعلق الأمر هنا بالقيم الأساسية لمجتمعنا".

يذكر أن شرطة برلين لم تنجح في الأول من مايو الجاري في حي كرويتسبرج بوسط العاصمة برلين في تنفيذ قواعد كورونا والحيلولة دون تجمعات كبيرة من المتفرجين، وذلك بحسب ما أقره وزير الداخلية المحلي لبرلين أندرياس جايزل ورئيسة الشرطة باربارا سلوفيك أمس السبت.