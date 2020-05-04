تراجع وفيات كورونا في إيطاليا إلى أدنى مستوى منذ شهرين عشية تخفيف الإغلاق

تراجع المعدل اليومي للوفيات في إيطاليا جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى أدنى مستوى منذ نحو شهرين، اليوم الأحد، عشية أول تخفيف للقيود المفروضة بسبب الفيروس.

وارتفعت حصيلة الوفيات بمقدار 174 حالة وفاة ليصل الإجمالي إلى 28 ألفا و884 شخصا، حسبما أفادت هيئة الحماية المدنية في نشرتها اليومية. وكانت المرة الأخيرة التي تراجعت فيها الحصيلة اليومية لأقل من ذلك العدد هي في العاشر من مارس، مع تسجيل 168 وفاة.

وكان العاشر من مارس أيضا هو موعد بداية الإغلاق.

وارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 210 آلاف و717 حالة، وتراجع عدد الحالات النشطة بأكثر من 500 حالة إلى 100 ألف و179 إصابة، وتراجع عدد من هم في وحدات الرعاية المركزة بمقدار 38 شخصا إلى 1501.

ومن المقرر أن تعود قطاعات الإنشاءات والصناعات التحويلية إلى العمل بحلول يوم غد الاثنين وبإمكان المطاعم والحانات إعادة فتح أبوابها لكن لخدمات الوجبات الجاهزة في الخارج فقط، وهناك بعض المطاعم نشطة بالفعل في توصيل الطلبات للمنازل.

ويقدر أن نحو 5ر4 مليون شخص بصدد العودة للعمل، وأصبح ارتداء الكمامات (الأقنعة الواقية) في الأماكن العامة بما في ذلك المواصلات العامة، إلزاميا.