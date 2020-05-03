وزير الصحة الألماني يطلب دراسة الجوانب الأخلاقية المتعلقة ببطاقة مناعة كورونا

كشفت تقارير صحفية في ألمانيا أن وزير الصحة الألماني ينس شبان طالب مجلس الأخلاقيات الألماني إلى إبداء رأي في النقاش الدائر حول إصدار بطاقات مناعة للمتعافين من فيروس كورونا.

كان مجلس الوزراء الألماني، قد بحث في جلسته الأسبوعية يوم الأربعاء الماضي، فكرة إصدار بطاقات مناعة للمتعافين من مرض كوفيد-19، على غرار شهادة التطعيم، شريطة ظهور أدلة علمية تثبت أن المتعافين من هذا المرض لا يمكن إصابتهم بالمرض مرة أخرى.

وذكرت صحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد أن الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة آنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي كتب في خطاب بعث به إلى المجلس أنه "يتمنى أن تحظى الجوانب الأخلاقية في إطار تطبيق هذه اللائحة بالتقدير الكافي".

وطلب الوزير إلى خبراء المجلس إعطاء تقييم حول "كيف وفي أي سياق ينبغي استخدام بطاقات المناعة".

ولم يتضح بالقدر الكافي حتى الآن، وفقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية، ما إذا كانت التعافي من مرض كوفيد-19 يؤدي إلى مناعة من المرض بشكل مطلق.

يُذكر أن إصدار بطاقة المناعة يتعلق بقانون الحماية من العدوى، الذي يسمح للدولة بإلزام الأشخاص المعديين أو المشتبه فيهم بالحجر الصحي، أو بعدم دخول أماكن معينة أو أماكن عامة ودخولهم فقط وفق إجراءات معينة، كما أن من الممكن لهذه البطاقة أن تعطي حامليها حقوقا خاصة في ظل تقييد المخالطات في ظل الجائحة.