بدرية طلبة عن برنامج رامز جلال: «مش بنروح علشان الفلوس»

علقت الفنانة بدرية طلبة، على ظهورها في حلقة يوم السبت في برنامج "رامز مجنون رسمي"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، ويعرض عبر فضائية ام بي سي مصر، قائلة: أتمنى أن تكون الحلقة قد نالت إعجابكم، لكن أود أن أشرح كواليس الحلقة.

وقالت عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، إن بداية الكواليس كانت عند بدء إتصال من أروي الذي تقوم بخداع الضيف، لعمل لقاء معاها فى برنامجها والاعداد طلب منها أن ترتدي ملابس تليق ببرنامج به ألعاب ومسابقات، مفضلين إرتداء بنطلون.

وأضافت أنه بعد كام سؤال من أروي فوجئت بظهور رامز جلال، مؤكدة للجميع: "لابنروح نهين نفسنا علشان فلوس ولا بناخد ملايين ولا كنت عارفه".

وأوضحت الفنانة بدرية طلبة، أن برنامج رامز جلال هو برنامج قوى وله جمهور ويحصل على نسبة مشاهدة عاليه جدا، متنية من الجمهور أن يشاهد البرنامج بعين التسلية والاستمتاع، قائلة: "لاننا يهمنا متعتكم وابتسامتكم ورمضان كريم علينا جميعا".