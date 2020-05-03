شركات الإنترنت الكبيرة في الصين تحافظ على نمو الإيرادات في الربع الأول

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حافظت شركات الإنترنت الكبيرة والشركات التي تقدم الخدمات ذات الصلة في الصين على نمو الإيرادات في الربع الأول من العام الجاري رغم جائحة كورونا.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات أن إجمالي إيرادات هذه الشركات وصل إلى 3ر215 مليار يوان (حوالي 5ر30 مليار دولار أمريكي) خلال الفترة من يناير وحتى مارس، بزيادة 5ر1% على أساس سنوي.

وجاء معدل النمو أقل بـ8ر15% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتراجعت أرباح هذه الصناعة بنسبة 9ر24% المئة عن العام الماضي، لتصل إلى 44ر18 مليار يوان.

وتغطي إحصاءات وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الشركات التي تجاوزت إيراداتها السنوية من خدمات الإنترنت ثلاثة ملايين يوان العام الماضي.