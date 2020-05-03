الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 10 فلسطينيين من القدس



اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 7 شبان بينهم أسير محرر، من بلدة العيسوية في القدس المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال -وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- عدة أحياء في بلدة العيسوية، وداهمت عدة منازل بعد أن فجرت أبوابها الخارجية وفتشتها وعاثت فيها خرابا.

واعتقلت القوات الأسير المحرر وليد داود عليان، وادم كايد محمود، وقصي عبد عليان، ومعتصم حمزه عبيد، وتامر محمود، وسامر أحمد عبيد، ومحمد المصري، كما سلمت الشاب أكرم مصطفى، بلاغا لمراجعة مخابراتها.

واعتقلت قوات الاحتلال اليوم، 3 مواطنين من بلدة عزون شرق قلقيلية، وهم الأسير المحرر محمد علي رضوان (27 عاما)، ومنصور عاصم سليم (21 عاما)، وأكرم تيسير منصور (18 عاما)، بعد أن داهمت منازل ذويهم في بلدة عزون.