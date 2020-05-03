يرى علي غزال لاعب وسط لاريسا اليوناني، أنه تعرض للظلم مرة واحدة بشأن الاستدعاء لصفوف المنتخب، مشيرا إلى أن محمد صلاح نجم ليفربول، أفضل من جاوره في مسيرته.

وقال غزال في تصريحات إذاعية، أنه استحق التواجد مع المنتخب في إحدى المرات، ولكنه تعرض للظلم ولم يتم استدعاءه، مضيفا إلى أن الإعلام المصري يظلم بعض اللاعبين.

كما ذكر غزال، أن الفرنسي باتريك فييرا نجم أرسنال السابق، هو مثله الأعلى، مشيرا إلى أن أفضل من جاوره هو محمد صلاح نجم ليفربول.

وأكد غزال أنه يتفاجئ من عدم احتراف صالح جمعة صانع ألعاب الأهلي، كما أنه لم يحدد من هو أفضل لاعب في مصر حاليا، مشيرا إلى أن المستويات بين اللاعبين متقاربة.