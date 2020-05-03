 نقيب الصحفيين: النقابة تدعم حساب «الطوارئ والحالات الحرجة» بـ200 ألف جنيه - بوابة الشروق
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نقيب الصحفيين: النقابة تدعم حساب «الطوارئ والحالات الحرجة» بـ200 ألف جنيه

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
محمد فتحي
نشر فى : الأحد 3 مايو 2020 - 12:39 ص | آخر تحديث : الأحد 3 مايو 2020 - 12:39 ص

أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين أنه تشجيعا لمساهمة الزملاء أعضاء النقابة وغيرهم في "حساب الطوارئ والحالات الحرجة"، قرر مجلس النقابة مساهمة النقابة في هذا الحساب بمبلغ 200 ألف جنيه، يخصم من دعم الأنشطة الوارد لميزانية النقابة.

وقال رشوان فى تصريحات له اليوم، أنه وأعضاء مجلس النقابة يناشدون الزملاء، وغيرهم، سرعة المساهمة في الحساب وتسليم استمارات الخصم الذي يرونه من بدل التدريب والتكنولوجيا الخاص بكل منهم، حتى يتسنى لمجلس النقابة تفعيله ووضع المعايير اللازمة لمواجهة ما يحيق بالزملاء من حالات طارئة وحرجة، وفي مقدمتها الوفاة والأمراض الخطيرة والمزمنة عالية التكلفة العلاجية.


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