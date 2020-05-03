محافظ الغربية: تصنيع 100 صندوق لجمع القمامة بتصميم هندسي جديد

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قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إنه جار الانتهاء من تصنيع 100 صندوق لجمع القمامة بتصميم هندسي جديد، ودلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمنظومة القمامة.

جاء ذلك خلال جولته اليوم الأحد، والتي رافقه خلالها الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية لمعاينة الصندوق الجديد والذي يتم تصنيعه مع إحدى الشركات الوطنية لتصنيع المعدات.

وأوضح محافظ الغربية أنه سيتم وضع كاميرات مراقبة أعلى الصناديق لضبط ومنع أية مخالفات، مشيرا إلى أن الصندوق الجديد قام بالتصميم الهندسي له الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ بالتعاون مع استشاري المحافظة للأعمال الميكانيكية.

وأكد المحافظ، دعم اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية لأي أفكار مبتكرة لحل مشكلة القمامة والمساعدة في تحسين مستوى النظافة بالمحافظة، موضحا أن الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي وجه القيادات بالوزارة بسرعة تسليم المعدات الخاصة بالقمامة والتي كان يتم صيانتها وكذا سرعة تسليم المعدات الجديدة الخاصة بالمنظومة سواء المكابس والمقطورات والحفارات واللوادر وسيارات رفع المخلفات.

من جانبه ناشد الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ المواطنين بالتعاون والالتزام بإلقاء القمامة داخله والحفاظ عليه، موضحا أن الصندوق يعد تجربة أولى لمشروع كبير سيتم تعميمه داخل نطاق المحافظة، وجار تطوير الصندوق بحيث يشمل عملية التحميل الميكانيكي على مكابس القمامة.