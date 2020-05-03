«النواب» يوافق على الحساب الختامي للعام المالي 2018-2019

وافق مجلس النواب، على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن الحساب الختامي 2018-2019.

وطالب البرلمان، الحكومة بتنفيذ كافة التوصيات التي تضمنها التقرير الذي أعدته اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء.

ويتضمن التقرير توصيات هيكلية، وتوصيات تنسيقية، وتوصيات فنية، وأوصت اللجنة بالتنسيق بين الجهات الرقابية المختلفة لتنسيق جهود مختلف الجهات الرقابية وتوحيد نماذج التقارير، وإعداد تقارير شاملة تتضمن كافة ملاحظات الجهات الرقابية المختلفة.

كما أوصت اللجنة بإشراك الجهاز المركزى للمحاسبات وجميع الجهات الرقابية المنوط بها مراقبة أداء الحكومة للرقابة على تطبيق مؤشرات التقييم، وتحديد معايير المقارنة وفقا لموازنة البرامج والأداء، كما أكدت ضرورة اعتماد الموازنة على مرحلتين، الأولى لاعتماد خطة البرامج من حيث الأهداف، وأنشطة الإنجاز، والزمن، ومؤشرات التقييم، وذلك بحد أقصى خلال شهر ديسمبر.

أما المرحلة الثانية لاعتماد الخطة المالية، وذلك بحد أقصى خلال شهر مارس قبل تقديمها للبرلمان رسميا، وأكدت اللجنة ضرورة تشكيل مجلس أعلى للتخطيط والمتابعة بهدف التنسيق بين مختلف الوزارات خلال إعداد، واعتماد، وتنفيذ الموازنة.

كما أوصت اللجنة بإنشاء وحدة لقياس التكاليف الفعلية بكل وزارة وإنشاء وحدة مستقلة لتحديد التكاليف المعيارية للبرامج والمشاريع، وإنشاء وحدة بحوث ودراسات بكل من وزارة المالية ووزارة التخطيط تعنى بإجراء البحوث والدراسات الخاصة بالبرامج وتقديم الرؤى المقترحة اللازمة للوزارات المعنية بشأنها.