كونتي لصحيفة «لا ستامبا»: الائتلاف الحاكم في إيطاليا قوي

قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، في مقابلة لصحيفة "لا ستامبا" إن الحكومة الائتلافية الإيطالية قوية، وأن عدم الاستقرار السياسي قد يتسبب في "أضرار خطيرة" لا يمكن للبلاد تحملها وسط حالة الطوارئ بسبب وباء كورونا.

واعتذر كونتي، الذي تعرض لضغوط من جانب البعض في ائتلافه وكذلك المعارضة بشأن إدارته للأزمة، للإيطاليين عن التأخير في المساعدات المالية وأعلن أن لديه خطط لتحركات حذرة لتخفيف الإغلاق هذا الشهر.

ونقلت وكالة "بلومبرج" عن كونتي في المقابلة قوله إن الحكومة تتوقع إعادة فتح بعض أماكن العمل أسرع مما كان متوقعا إذا أظهرت الأيام القليلة القادمة انحسار الإصابات بالفيروس.

وقال كونتي: "هناك وهم بين العديد من مشغلي الاقتصاد.. أنا أفهمهم، ولكن لإعادة بدء الدورة الاقتصادية للسلع والخدمات الأقل أهمية، نحتاج إلى أن يشعر العملاء بالأمان والحماية".

وجدد رئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي، وهو زعيم حزب صغير في ائتلاف كونتي، اليوم الأحد، التهديد بإنهاء دعمه للحكومة إذا فشل رئيس الوزراء في معالجة الاقتصاد بشكل صحيح، وفقا لمقابلة لصحيفة كوريري ديلا سيرا.

وسقط الاقتصاد الإيطالي في ركود عميق حتى قبل أن يعاني من الآثار الكاملة للإغلاق.

وقال كونتي إن معظم الديون الإضافية التي سوف تتراكم على الحكومة بسبب التدابير لمواجهة هذا الوباء سوف يغطيها برنامج شراء السندات التابع للبنك المركزي الأوروبي.

ومع ذلك، تراجعت السندات الإيطالية في الأشهر الأخيرة وخفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مستوى تصنيف السندات الإيطالية.

واستبعد كونتي إدخال ضريبة على الثروة للمساعدة في تغطية التكاليف الإضافية اللازمة لدعم الاقتصاد.