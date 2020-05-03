أمريكا تطالب الحكومات بالإفراج عن الصحفيين تزامنًا مع يوم الصحافة العالمي

شددت وزارة الخارجية الأمريكية على أهمية دور الصحفيين تزامنًا مع جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19"، الذي يأتي بالتزامن مع يوم الصحافة العالمي الموافق 3 مايو، منتقدة قيام بعض الحكومات بنشر المعلومات الخاطئة بشكل مقصود واعتقال الصحفيين.

وذكرت الوزارة، في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، أنه في الوقت الذي يتوجب فيه على المسؤولين حماية وسائل الإعلام المستقلة نعلم أن هناك حكومات تتقصد نشر المعلومات الخاطئة وفرض الرقابة على المعلومات الصحيحة والمفيدة ومنع الصحفيين المستقلين بالقوة من توفير خدماتهم للعامة.

وأضافت الوزارة أن تلك الحكومات قامت باعتقال الصحفيين بسبب تغطياتهم وحجبت مقالاتهم ومواقعهم لأن هؤلاء الصحفيين امتلكوا الشجاعة لمساءلة متخذي القرارات وانتقاد قراراتهم تجاه التعامل مع الجائحة، المسؤولون الذين أرادوا التهرب من المسؤولية قاموا بإعاقة حركة الصحفيين ولجأوا إلى التهديد بعقوبات لكبح أي تقارير منتقدة للحكومة، نطالب بالوقف الفوري لمثل هذه الرقابة.

وأشارت إلى ضرورة الحرص على حرية الصحفيين المهنيين والمدنيين للإبلاغ عما يمكنهم رؤيته وسماعه والتعبير عن آرائهم بكل انفتاح، مضيفة: "إعلامنا المستقل يهيء تبادل المعلومات التي من شأنها إنقاذ حياة متابعيها، كما أن الشفافية تؤكد القدرة على القرارات الصائبة ومحاسبة المسؤولين، بالأخص في هذا العام الذي شهد فيه العالم الجائحة".

وأشادت الخارجية الأمريكية بشجاعة الإعلام المستقل وإصراره، فالعديد من الصحفيين يخاطرون بفقدان حياتهم وحرياتهم، ليس فقط في مواقع النزاعات والأزمات أو تلك المناطق المتأثرة بشكل أكبر بالجائحة، بل أيضًا في تلك المناطق التي التي تواجههم فيها تهديدات بالاعتقال التعسفي والعنف.

وطالبت الوزارة، كل الحكومات، بإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين بسبب عملهم ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب جرائم بحقهم.