تضرر أكثر من 620 منزلا جراء الفيضانات في جنوب كازاخستان

أعلن المكتب الصحفي التابع لإدارة منطقة تركستان الواقعة جنوب كازاخستان، اليوم الأحد، تضرر أكثر من 620 منزلا نتيجة انهيار سد في أوزبكستان المجاورة.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتينك" الروسية عن بيان للمكتب الصحفي: "في الوقت الحالي، غمرت المياه أربع مناطق سكنية في منطقة ماكترال بمحافظة تركستان، وقد تم إجلاء نحو 7 آلاف شخص في المحافظة، ويقوم بالإشراف على السكان المتضررين جراء الكارثة 120 من العاملين في المجال الطبي".

وأعلنت وزارة الطوارئ في أوزباكستان، أمس السبت، إصابة نحو 60 شخصا جراء حدوث تصدع في أحد السدود بسبب الأمطار الغزيرة والرياح العاتية.

وأفادت وزارة الطوارئ بأن الأمطار الغزيرة تسببت في حدوث صدع في سد بمنطقة ساردوبا، وخلفت فيضانات غمرت المناطق الزراعية والطرق وأماكن سكنية، مشيرة إلى أنه تم إجلاء نحو 70 ألفا من السكان القاطنين بالمنطقة، وتم تسكينهم في أماكن مخصصة للإيواء.

يذكر أنه تم بناء السد في عام 2017، ويخزن به 922 مليون متر مكعب من المياه.