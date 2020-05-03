دارميان يعتقد أن راشفورد بإمكانه منافسة مبابي على الكرة الذهبية

يملك ماركوس راشفورد نجم منتخب إنجلترا لكرة القدم الإمكانيات على منافسة الفرنسي الشاب كيليان مبابي جناح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي على جائزة (الكرة الذهبية) في المستقبل القريب، وفقا للإيطالي ماتيو دارميان زميل راشفورد السابق في فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.



يعتبر راشفورد /22 عاما/ أحد عناصر أكاديمية مانشستر يونايتد التي انضمت للفريق الأول، حيث استطاع أن يثبت أقدامه كأحد أفضل مهاجمي الدوري الإنجليزي الممتاز منذ اندفاعه إلى المشهد عام 2016.



وخلال مقابلة أجرتها معه صحيفة (جارديان) البريطانية اليوم الأحد، تذكر دارميان، الذي لعب في يونايتد بين عامي 2015 و 2019 ، مدى إعجابه براشفورد في أول حصة تدريبية له في قاعدة كارينجتون بالنادي، حيث يتوقع له أن يصل زميله السابق لمستوى مبابي، الذي توج مع منتخب فرنسا بكأس العالم الماضية في روسيا قبل عامين.



وقال دارميان للصحيفة البريطانية "مازلت أتذكر أول حصة تدريب لماركوس راشفورد مع الفريق الأول كما كانت بالأمس. أعجبت بأدائه على الفور وقلت لنفسي هذا لاعب رائع".



وأضاف دارميان "لقد قام بالكثير من الأشياء المثيرة للإعجاب بالنسبة للاعب في سنه والطريقة التي تطور بها في كل التفاصيل أعجبني حقًا. إذا استمر على هذا النهج، فإنني مقتنع أن بإمكانه أن يكون الفائز بجائزة الكرة الذهبية مستقبلا".



وأوضح لاعب يونايتد السابق "لقد أعجبني أكثر من جميع اللاعبين في الفريق. إنه صغير للغاية ولايزال بإمكانه التحسن. بالنسبة لي يمكنه الوصول إلى مستوى كيليان مبابي والتنافس معه على الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم لسنوات قادمة".



وترك دارميان /30 عاما/ ملعب (أولد ترافورد) الصيف الماضي ووقع عقدا لمدة أربع سنوات مع فريق بارما الإيطالي، ليعود إلى بلاده بعد أربعة أعوام من رحيله إلى إنجلترا، على الرغم من أن لديه الكثير من الذكريات الجميلة عن وقته في الدوري الإنجليزي الممتاز.