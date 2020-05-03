تايلاند تسجل أقل إصابات يومية بكورونا منذ شهرين وتبدأ رفع القيود

سجلت تايلاند ثلاث حالات إصابة جديدة فقط بفيروس كورونا دون أي وفيات جديدة اليوم الأحد، فيما بدأت البلاد في رفع القيود عن بعض أماكن العمل وجوانب الحياة.

وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" أن الإصابات الجديدة هي أدنى حصيلة يومية منذ أوائل مارس، قبل أن تبدأ البلاد في تسجيل أعداد كبيرة من حالات الإصابة.

وسجلت تايلاند ما مجموعه 2969 حالة إصابة بكورونا و54 حالة وفاة منذ بدء تفشي الفيروس في يناير.

وبقيت الإصابات اليومية الجديدة عند أقل من 10 حالات منذ أسبوع. وسمحت الحكومة لبعض أماكن العمل والمتنزهات العامة بإعادة فتح أبوابها اليوم الأحد، وكذلك استئناف مبيعات المشروبات الكحولية.