اتحاد القضاة الألمان يرفض انتقادات رئيس ديوان المستشارية لبعض الأحكام

رفض اتحاد القضاة الألمان انتقادات وجهها، هلجه براون، رئيس ديوان المستشارية الألمانية لأحكام صدرت مؤخرا ألغت تدابير أقرتها الحكومة الألمانية في إطار مكافحة جائحة كورونا.

وقالت باربرا شتوكينجر ويوأخيم لوبلينجهوف، رئيسا الاتحاد اليوم الأحد إن على "السلطة التنفيذية أن تدرك تعديل المحاكم للتدابير غير المتناسبة وبالذات في الموقف الاستثنائي الراهن، يوضح أن سيادة القانون تعمل".

وأضافت شتوكينجر ولوبلينجهوف أن القضاء أثبت نفسه في أزمة كورونا في مجال حماية الحقوق الأساسية للمواطنين والشركات، وتابعا: "يفترض اتحاد القضاة الألمان أن المستشارة الألمانية انجيلا ميركل لا تشاطر رئيس ديوان المستشارية الانتقادات التي أعلنها".

وكان براون علق على أحكام أصدرتها محاكم مؤخرا بإلغاء بعض تدابير أقرتها الحكومة، قائلا: "أفهم وأقبل كل حكم على حدة، لكن أشعر أنه تحد عندما تستند محاكم إلى مبدأ المساواة لإلغاء أو تعديل بعض تدابيرنا".

وجاءت تصريحات براون في إطار دعوته للمواطنين إلى تفهم تفاوت إجراءات تخفيف قيود كورونا بالنسبة لشرائح المجتمع في بلاده.

وفي مقابلة مع صحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم ، قال السياسي المنتمي إلى حزب ميركل المسيحي الديمقراطي إنه مع الفتح التدريجي للحياة العامة "لا يمكن أن تكون هناك مساواة مطلقة بين كل قطاعات المجتمع لأن سياستنا أيضا متدرجة".

وأضاف براون أنه لم تكن هناك مشاكل على الصعيد القانوني في إغلاق العديد من القطاعات المجتمعية والاقتصادية لأسباب تتعلق بالحماية من العدوى، غير أنه يتعين على الحكومة أن توازن الأمور في مرحلة التخفيف الجزئي.