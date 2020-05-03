وزير الصناعة والتجارة الروسي ينفي نقص الكمامات والمطهرات في بلاده

نفى وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، وجود نقص في الكمامات الطبية والمطهرات في روسيا على الإطلاق، مشيرًا إلى أن الكمامات المتبقية في شبكات التوزيع تصل إلى 20 مليون قطعة.

وقال مانتوروف - في تصريح لقناة "روسيا-1" التلفزيونية اليوم الأحد: "حتى صباح هذا اليوم يوجد لدى شبكات التوزيع 20 مليون كمامة".

وأضاف: "بيع الكمامات لا يتم عن طريق الصيدليات فحسب، بل وعبر الانترنيت"، مؤكدًا عدم وجود نقص في الكمامات والمطهرات في بلاده.

يُذكر أن وزير الصناعة والتجارة الروسي كان قد أعلن، في وقت سابق، أن بلاده وصلت إلى مرحلة إنتاج نحو 1.6 مليون كمامة طبية يوميًا.