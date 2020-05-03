السيسي يهنىء رئيس جمهورية جزر المارشال بمناسبة الاحتفال بيوم الدستور

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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اليوم الأحد ببرقية تهنئة إلى الرئيس ديفيد كانوا رئيس جمهورية جزر المارشال بمناسبة الاحتفال بيوم الدستور.