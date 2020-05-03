 السيسي يهنىء رئيس جمهورية جزر المارشال بمناسبة الاحتفال بيوم الدستور - بوابة الشروق
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السيسي يهنىء رئيس جمهورية جزر المارشال بمناسبة الاحتفال بيوم الدستور

أ ش أ:
نشر فى : الأحد 3 مايو 2020 - 12:24 م | آخر تحديث : الأحد 3 مايو 2020 - 12:24 م

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اليوم الأحد ببرقية تهنئة إلى الرئيس ديفيد كانوا رئيس جمهورية جزر المارشال بمناسبة الاحتفال بيوم الدستور.


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