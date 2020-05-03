قطاع مواد البناء في الصين يسجل تراجعا في الإنتاج في الربع الأول

أظهرت البيانات الرسمية أن إنتاج قطاع مواد البناء في الصين تقلص في الربع الأول في هذا العام بسبب تأثير جائحة كورونا.

ووفقا لما نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الأحد عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات فقد سجل ناتج القيمة المضافة للقطاع خسارة بنسبة 1ر14% على أساس سنوي في الربع الأول.

وذكرت أن إنتاج الزجاج المسطح سجل نموا بنسبة 9ر1% على أساس سنوي على الرغم من انخفاض الإنتاج في معظم مواد البناء الرئيسية.

وسجل القطاع استئنافا ثابتا للعمل خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث تمت إعادة تشغيل 5ر99% من شركات إنتاج مواد البناء الرئيسية بحلول 17 أبريل، مع عودة 1ر92% من العاملين إلى العمل، حسبما أظهرت بيانات الوزارة.