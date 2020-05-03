ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في أفغانستان إلى 2704

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توفي 12 شخصا على الأقل بسبب مرض "كوفيد-19"، الناجم عن فيروس كورونا في أفغانستان، فيما ظهرت 235 حالة إيجابية جديدة في مختلف أنحاء البلاد في الساعات الـ24 الماضية، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء، اليوم الأحد.

وأكد وحيد الله ميار، أحد المتحدثين باسم وزارة الصحة العامة، حالات الوفاة الجديدة والحالات الإيجابية في مؤتمر صحفي في كابول.

تابع أن سلطات الصحة العامة سجلت 235 حالة إيجابية جديدة، خلال نفس الفترة، ليرتفع إجمالي الحالات الإيجابية إلى 2704.

وقال ميار إن 14 مريضا تعافوا من المرض في مختلف أنحاء البلاد في نفس الفترة.