صحة دمياط: خروج 94 حالة حتى الآن من مركز التعليم المدني بعد شفائها من كورونا

أعلن الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بدمياط، تسجيل 3 حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى خروج وشفاء 5 حالات جديدة ليصل العدد إلى 94 حالة حتى الآن؛ من مركز التعليم المدني بدمياط الجديدة منذ افتتاحه كمركز للعزل.

وأضاف "طلحة" أن مديرية الصحة بدمياط، وزعت ملصقات تثقيفية وتوعوية بمعظم المنازل والمحلات التجارية؛ والسوبر ماركت والصيدليات والوحدات الصحية بالإدارات المختلفة والقرى والمناطق البعيدة في دمياط، وكفر سعد وفارسكور والزرقا وعزبة البرج ودمياط الجديدة والسرو ورأس البر، لتثقيف وتوعية المواطنين المترددين على الوحدات والمواطنين في منازلهم وفي جميع المحلات التجارية والمصالح الحكومية، وذلك طبقا لتوجيهات وتعليمات وزارة الصحة بتكثيف التوعية والتثقيف للمواطنين، وذلك بعمل ملصقات تثقيفية وتوعوية وتوزيعها على المواطنين والمحلات والمصالح الحكومية.

وأكد "طلحة" اهتمام إدارة التثقيف الصحي بمديرية الصحة، بالقرى والمناطق البعيدة، بتوعيتهم بالأمراض المعدية وطرق انتقالها والوقاية منها، وخاصه فيروس كورونا ونظم الترصد والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، وتم ذلك عن طريق كل الفرق التثقيفية الصحية والتوعوية والمسؤولين التثقيفيين الصحيين والرائدات الريفيات بجميع الإدارات المختلفة.