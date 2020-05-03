هيكل للإعلاميين الأفارقة العالقين بالقاهرة: أنتم في وطنكم الثاني

التقى أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، اليوم، في مقر الوزارة بجاردن سيتي، عددا من الإعلاميين الأفارقة الدارسين بمركز التدريب والدراسات الإعلامية والعالقين بعد انتهاء دورتهم؛ بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا وتوقف حركة الطيران.

رحب هيكل، بوجود الإعلاميين الأفارقة في بلدهم الثاني مصر، مؤكدا عمق العلاقات المصرية مع دول حوض النيل كافة، وبخاصة السودانية.

ووجه وزير الإعلام، بضرورة توفير كل احتياجات ومتطلبات الدارسين، وتقديم كل سبل العناية على نفقة الوزارة لحين عودتهم لبلادهم سالمين، مشيرا إلى أن الوزارة في اتصال دائم بوزارة الخارجية لمتابعة موقف الإعلاميين الأفارقة العالقين في مصر.

وأكد هيكل أن الوزارة ملتزمة بتفعيل الدورات في المواعيد المقررة دون توقف، إلى جانب تحديث وتطوير عدد من المضامين الجديدة التي تتناسب مع تطور العمل الإعلامي لتقديم أكبر استفادة للدارسين.

وفي نهاية اللقاء، قدم الدارسون الشكر للإعلام المصري على الاستفادة العلمية التي حصلوا عليها من الدورة، وعلى العناية المستمرة أثناء وبعد انتهاء الدورة وحفاوة الاستقبال.

كانت تداعيات أزمة كورونا قد بدأت خلال وجود الدارسين الأفارقة بمركز التدريب والدراسات الإعلامية الأفارقة بوزارة الدولة للإعلام، وتم سفر جميع الدارسين باستثناء إعلامي بالإذاعة السودانية، وإعلامي بالتلفزيون السوداني، وإعلامي من دولة النيجر، حيث أغلقت خطوط الطيران والحدود قبل سفرهم.