أحمد السبكي: لم أقتحم موقع قناة صدى البلد

قال المنتج أحمد السبكي، إنه لم يقتحم موقع صدى البلد الإخباري، معقبًا: «كان معايا السواق والمنتج الفني كريم حسني واثنين من المكتب فقط».

وأضاف أثناء استضافته ببرنامج «شيخ الحارة والجريئة» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء أمس السبت، أن الكاميرات صورت لحظة دخولهم المبنى، متابعًا: «حرس المكان هم من رافقونا إلى الأعلى».

وتابع: «لم أحطم شيئًا، وهذا الموضوع ظُلمت فيه واتهمت بأني بلطجي عن طريق الإعلام، وهذا غير حقيقي»، مضيفًا: «الموضوع انتهى حاليًا ومش عاوز حاجة من صدى البلد»، بحسب ذكره.

وأكد أنه لم يأخذ مقابل المسلسل الذي تم عرضه على صدى البلد حتى الآن، قائلًا: «ماخدتش جنيه لحد دلوقتي من صدى البلد والمسلسل بتاعي اتعرض».

وأشار إلى أنه لم يكن على تعامل مباشر مع صدى البلد، موضحًا أن التعامل كان يتم عبر وسيط لبناني، يُدعى جمال توبة.

وذكر أنه فوجئ بالمسلسل معروضًا على صدى البلد بعد إلغاء الاتفاق مع الموزع جمال توبة، مشيرًا إلى أن نسخة المسلسل لم تأخذها صدى البلد من خلاله، وإنما من القناة التي كانت تعرض المسلسل حينها.

وكان موقع صدى البلد الإخباري قد حرر محضرًا ضد المنتج أحمد السبكي، اتُهم فيه باقتحامه الموقع واعتدائه على الصحفيين والعاملين، مع حراسه.

وحل المنتج أحمد السبكي، ضيفًا على الحلقة العاشرة من برنامج «شيخ الحارة والجريئة»، الذي تقدمه «إيناس الدغيدي» عبر فضائية «القاهرة والناس»، طوال شهر رمضان.

وتعتمد فكرة البرنامج في موسمه الجديد، على محاولة «إيناس الدغيدي»، لكشف أسرار النجوم، من خلال مواجهتهم بكواليس لم يتم الإعلان عنها من قبل، والقضايا التي واجهوها على مدار السنوات الماضية.