اختبار الأجسام المضادة لكورونا من «روش» يحصل على موافقة الأغذية والعقاقير الأمريكية

حصلت شركة الأدوية السويسرية "روش أيه جي" على موافقة إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية لاستخدام الطوارئ لاختبار الأجسام المضادة الذي طورته الشركة للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، وفقا لبيان للشركة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بيان الشركة، اليوم الأحد، أن اختبار "Elecsys Anti-SARS-CoV-2" مصمم لإظهار ما إذا كان الشخص قد تعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد وقام جسمه بتطوير أجسام مضادة.

وتحاول الحكومات معرفة عدد الأشخاص الذين تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، فيما تعيد فتح الاقتصادات وتنهي تدابير الإبعاد الاجتماعي.

وأدت القيود إلى فقدان ملايين الوظائف وإغلاق المدارس ومؤسسات الأعمال ومرور الأسواق المالية بفترة هي الأكثر اضطرابا منذ الأزمة المالية عام 2008.

ومع عدم توفر لقاح للفيروس الجديد، تم إطلاق أكثر من 100 برنامج مختلف لتطوير واختبار العلاجات، ويشمل ذلك كل شيء بدءا من الأدوية المضادة للفيروسات وأيضا البلازما التي تحتوي على الأجسام المضادة من المرضى المتعافين وحتى الأدوية العشبية الصينية التقليدية.