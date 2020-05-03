لقي شخصان مصرعهما وأصيب شخصان آخران اليوم الأحد، في حادث انقلاب سيارتي تاكسي وملاكي، بترعة ميت يزيد بكفر الشيخ، بينهما مُعلم أزهري غرق أثناء إنقاذ ركاب السيارتين.

وكان اللواء محمود حسن مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من اللواء هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، بوقوع حادث انقلاب سيارتين بترعة ميت يزيد؛ وعلى الفور تم إخطار إدارة الدفاع المدني، والتي انتقلت قوة من الضفادع البشرية، برئاسة اللواء رضا عبدالحميد مدير إدارة الحماية المدنية، حيث تم انتشال جثة شاب يدعى رمضان المالح، مدرس بالأزهر، والذي قفز للمياه لينقذ ركاب السيارتين اللتين انقلبتا في الترعة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وتبين إنقاذ شخصين، وانتشال جثة المدرس، وتمكنت الضفادع البشرية بعد جهودها من إيجاد جثة سائق سيارة لانسر ملاكي في مياه الترعة، بينما تم إنقاذ سائق سيارة تاكسي ومرافقه ونقلهما للعلاج بمستشفى كفرالشيخ العام ونقل جثة المدرس لمشرحة ذات المستشفى، َوتم تحرير محضر بالحادث.