تبدأ محكمة جنايات الإسكندرية، 12 يونيو المقبل، إجراءات نظر القضية رقم 36564 لسنة 2819 جنايات أول العامرية، والمتهم فيها "م.ح.أ"، 36 عامًا، خفير؛ بهتك عِرض، عاملة نظافة تدعى "ح.ع.ال"، 14 عامًا، بعد إيهامها بالزواج منها.

تعود بداية الواقعة إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول العامرية، يفيد قيام شخص بهتك عرض طفلة، أثناء تواجدها في نطاق دائرة القسم.

كشفت تحريات المباحث أن المتهم، مقيم في نطاق دائرة قسم شرطة العامرية، أقام علاقة غير شرعية مع المجني عليها، واستولى منها على مبلغ مالي، وهاتفين محمولين، بعد أن وأهمها ببيعهما لشراء وحدة سكنية للزواج منها.

وبتقنين الإجراءات، تم إلقاء القبض عليه وبحوزته جزء من المبلغ المالي، والهاتفين المحمولين، فتم تحرير محضر بالواقعة، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات إلى أن أحيل لمحكمة جنايات الإسكندرية.