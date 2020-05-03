"مش عارفة أوصف إحساسي، أجمل لحظة فعلا لحظة ما بشوفكم"، هكذا وصفت مديرة الحجر الصحي بمستشفى العجمي المركزي بالإسكندرية، الدكتورة ميرفت السيد، عندما زارها زوجها وأولادها أمام بوابة المستشفى، لأنها لم تذهب إلى المنزل منذ أن تحولت المستشفى النموذجي بالعجمي إلى حجر صحي في مارس الماضي.

وقال الدكتورة ميرفت، عبر صفحتها على موقع فيسبوك، اليوم الأحد، إنه "على الرغم من بُعدنا عن أسرانا وأولادنا وكمان الإجراءات الوقائية وسياسات مكافحة العدوى داخل العزل منعتنا من رؤية أسرنا منذ مدة طويلة، ولا توجد وسيلة إلى زيارتهم هم لي".

وتابعت: "نحن على يقين أن ربنا جعلنا هنا في الوقت من أجل علاج المرضى والتخفيف عنهم".