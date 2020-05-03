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إسرائيل تسجل أدنى عدد يومي لإصابات كورونا منذ مارس

د ب أ
نشر فى : الأحد 3 مايو 2020 - 10:18 ص | آخر تحديث : الأحد 3 مايو 2020 - 10:18 ص

أفادت البيانات الرسمية لوزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، بتسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو الأدنى منذ مارس الماضي.

وأظهرت البيانات، التي نقلتها صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" على موقعها الإلكتروني، أن عدد الإصابات المسجلة ارتفع إلى 16 ألفا و193 حالة حتى الآن.

كما ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 230 حالة، بزيادة بثلاث حالات فقط عن يوم أمس.

وأوضحت أن 103 من المصابين في حالة خطيرة، وأن 82 منهم يتنفسون بدعم أجهزة التنفس الاصطناعي.

وحتى الآن، وصل عدد المتعافين إلى 9634 حالة.


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