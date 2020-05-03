السعودية ترفع الإجراءات الاحترازية الإضافية عن حي الأثير بالدمام اعتبارا من غد الأحد

أعلن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية اليوم السبت رفع الإجراءات الاحترازية الإضافية التي سبق الإعلان عنها بحي الأثير في مدينة الدمام، وذلك اعتبارًا من يوم غدٍ الأحد.

وأشار المصدر، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، إلى تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بعزل المدينة الصناعية الثانية بمدينة الدمام ومنع الدخول إليها أو الخروج منها اعتباراً من يوم الأحد وحتى اشعار آخر، ويستثنى من ذلك عمليات الشحن ونقل البضائع.

وأوضح المصدر إلى أنه سيتم السماح بتشغيل المصانع الحيوية داخل المدينة الصناعية الثانية بثلث طاقتها، ودخول المدراء والمهندسين والعاملين فيها، وعدم خروجهم من المدينة الصناعية.

وأكد المصدر أن هذه الإجراءات التي تم اتخاذها تأتي في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة بمنع انتشار فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، وتخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية، وتهيب بالجميع استشعار مسؤولياتهم الفردية بالالتزام والتقيد بإجراءات العزل تحقيقًا للمصلحة العامة.