مستقبل وطن يوزع كراتين غذائية و100 طن بطاطس في كفر الشيخ

وزع حزب مستقبل وطن بمحافظة كفرالشيخ اليوم الأحد، عددًا كبيرًا من كراتين المواد الغذائية ببندر كفر الشيخ، على الأسر الأكثر احتياجًا، والفئات المتضررة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، ضمن مبادرة "حياة كريمة لشعب عظيم".

جاء ذلك تحت إشراف المهندس فوزي الرفاعي أمين الحزب بالمحافظة، والمحاسب أحمد جعفر، أمين التنظيم بالمحافظة.

وقال المحاسب أحمد جعفر، إنه في إطار مبادرة حياة كريمة تم توزيع 100 طن بطاطس بمراكز ومدن المحافظة للأسر الأكثر احتياجًا بمناسبة شهر رمضان المبارك بواقع 10 أطنان لكل مركز ومدينة.

وأشار جعفر إلى أنه تم ايضا توزيع كميات كبيرة من كراتين المواد الغذائية بجميع قرى ومدن المحافظة منذ بداية الشهر الكريم تحت إشراف أمناء المراكز والأقسام والوحدات الحزبية.

وأكد أن ذلك يأتي في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق العديد من الفعاليات والمبادرات المجتمعية التي ينظمها الحزب في جميع المجالات لتلبية احتياجات المواطنين.