منظمة الأمن والتعاون الأوروبي تدعو لحرية تدفق المعلومات للصحفيين

أكدت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، اليوم الإثنين، أن الصحفيين ووسائل الإعلام بشكل عام يسهمون بدور محوري في توفير المعلومات التي نعتمد عليها جميعًا في مجتمعاتنا الديمقراطية، لذا من المهم أن يكون الصحفيون قادرين على نقل المعلومات وجمعها ونشرها بحرية كاملة وبغض النظر عن الحدود.

وقالت تريزا ريبيرو، ممثلة المنظمة الأوروبية لحرية الصحافة والإعلام، في تصريحات بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة 2021، إن السنوات الأخيرة شهدت عددًا مثيرًا للقلق من الحالات التي أعيقت فيها وسائل الإعلام عن القيام بعملها.

وأضافت ريبيرو أن هذه الإجراءات التقييدية كان لها تأثير ضار على وسائل الإعلام، وأدت إلى تقلص التعددية الإعلامية والأمن في منطقة منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، إلى جانب تعطيل التعاون والعلاقات الودية بين الدول الأعضاء في المنظمة، خاصة ما يتعلق بفرض قيود اقتصادية ومعلوماتية على المراسلين في الخارج.

وذكرت ريبيرو أن حرية الإعلام تعتمد على مشهد إعلامي نابض بالحياة وتنافسي ويزدهر مع مجموعة متنوعة من الأصوات المتباينة، وهذا يشمل حرية أداء المهام الصحفية في الخارج، مشيرة إلى أن هذا الأمر يعتبر أيضًا حاسمًا لتعزيز مناخ الثقة والتعاون داخل منطقة منظمة الأمن والتعاون الأوروبي.