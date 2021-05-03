مخاوف أمنية في أفغانستان رغم مرور 10 أعوام على مقتل بن لادن

في الوقت الذي يحيي فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن، ذكرى مرور عقد على مقتل زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، يشعر مسؤولون ومحللون أمنيون أفغان بالقلق من احتمال عودة الإرهاب إلى الظهور كتهديد في أفغانستان.

وقال بايدن اليوم الأحد، وهو يحيي الذكرى السنوية للأحداث: "لقد تتبعنا بن لادن حتى أبواب الجحيم، لقد وصلنا إليه".

وقبل عشر سنوات قتلت القوات الخاصة الأمريكية بن لادن، العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة.

وقال بايدن: "الآن، ونتيجة لهذه الجهود، وبينما نضع حدا لأطول حرب لأمريكا ونسحب آخر قواتنا من أفغانستان، فإن تنظيم القاعدة متدهور إلى حد كبير هناك".

وسينسحب حوالى 10 آلاف جندي من حلف شمال الأطلسي (ناتو) ممن يشاركون في مهمة تدريبية، حاليا من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر على أبعد تقدير.

لكن العنف مستمر، واجتاحت طالبان نقطة تفتيش في مقاطعة غازني بجنوب شرقي البلاد ليل الجمعة. وحتى اليوم الأحد لم يتضح بعد ما حدث لنحو 30 جنديا هناك.

كما أعرب المدنيون الأفغان عن مخاوفهم إزاء الانسحاب. وفي الوقت الذي يسعى فيه الأفغان الأكثر ثراء وتحررا إلى مغادرة البلاد، قال سماسرة العقارات في كابول إن لديهم العديد من العقارات المعروضة للبيع ولكن لم يرغب أحد في شرائها.

وحاول آخرون بيع سياراتهم وغيرها من السلع للحصول على النقد المتاح تحسبا للأمر.

وهناك عدد قليل ممن يثقون في مفاوضات السلام الجارية بين طالبان والحكومة.