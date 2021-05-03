 إغلاق مدارس هانوي مع سعي فيتنام للحد من ارتفاع حالات الإصابة بكورونا - بوابة الشروق
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إغلاق مدارس هانوي مع سعي فيتنام للحد من ارتفاع حالات الإصابة بكورونا

هانوي - د ب أ
نشر في: الإثنين 3 مايو 2021 - 8:31 م | آخر تحديث: الإثنين 3 مايو 2021 - 8:31 م

أصدرت العاصمة الفيتنامية هانوي، تعليماتها لمليوني تلميذ في سن الدراسة بالبقاء في المنزل وتلقي العلوم عبر الإنترنت اعتبارًا من 4 مايو فصاعدا.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن السلطات المحلية من هانوي إلى مدينة هو تشي منه فرضت إجراءات صارمة على مواقع التجمعات العامة في محاولة منها لاحتواء الارتفاع السريع في حالات الإصابة بفيروس كورونا المحلية.

وقالت هانوي، التي سجلت ثلاث حالات إصابة بالفيروس جميعها مرتبطة بإصابات عنقودية في مقاطعة هانام، اليوم الاثنين، إنها ستوقف التعليم الشخصي من رياض الأطفال إلى المدارس الثانوية.

كما أمرت المدارس الدولية ومراكز اللغات الأجنبية وتكنولوجيا المعلومات ومدارس التدريب بإغلاق أبوابها، حسبما قالت وزارة التعليم في المدينة على موقعها الإلكتروني.

وأعلنت مدينة هانوي أنها أمرت المواقع التاريخية والدينية ومطاعم الأرصفة بإغلاق أبوابها اعتبارا من الساعة 5 مساء اليوم الاثنين وحتى إشعار آخر، كما ألغت المهرجانات وأغلقت الحانات وصالات الرقص.

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