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تشكيل حكومة انتقالية تشمل معارضين في تشاد

د ب أ
نشر في: الإثنين 3 مايو 2021 - 2:52 م | آخر تحديث: الإثنين 3 مايو 2021 - 2:52 م

شكل المجلس العسكري المعين حديثا في تشاد حكومة انتقالية، تشمل الكثير من الوزراء بحكومة الرئيس السابق إدريس ديبي، الذي قٌتل في 19 أبريل الماضي.

 

وأعلن المجلس العسكري عن تشكيل الحكومة في بيان تلفزيوني أمس الأحد.

 

وسوف تضم الحكومة الجديدة الكثير من العسكريين، وسيترأسها رئيس الوزراء باهيمي باداك ألبرت.

 

وسيشغل ثلاثة من أفراد المعارضة ثلاث حقائب وزارية وهم محمد أحمد الهابو، المنافس الشهير ليدبي، حيث سيتولى حقيبة وزارة العدل، وليداي بياسيمدا، التي حلت في المرتبة الثالثة في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 11 أبريل الماضي، والتي ستشغل منصب وزيرة التعليم، وشريف محمد زيني، الذي حتى الآن يعد متحدثا باسم ثلاث مجموعات متمردة سيشعل منصب وزير الخارجية.

 

وكان مجلس عسكري قد تولى الحكم في تشاد في 20 أبريل الماضي، بعد يوم من مقتل ديبي خلال اشتباك ضد القوات المتمردة.

 

وجرى تعين محمد ابن ديبي رئيسا للمجلس العسكري وقائما بأعمال رئيس الدولة.

 


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