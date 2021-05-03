حملة لشرطة المرافق في منطقة الهانوفيل غربي الإسكندرية

شنت، شرطة المرافق في الإسكندرية، بقيادة اللواء إيهاب يوسف، اليوم الأحد، حمله مكبرة، بالتنسيق مع قسم شرطة الدخيلة، استهدفت رفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام، والتي تعوق حركة المواطنين في منطقه الهانوفيل.

ووفقًا لمصدر أمني، فقد جاءت الحملة، بإشراف اللواء محمود أبو عمره، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، ردًا على شكاوي المواطنين، وبهدف إزالة الإشغالات التي تعوق حركه المواطنين، والتواجد الميداني بصفة مستمرة بكافة نطاق دوائر أقسام الشرطة.

قاد الحملة حكمدار غرب الإسكندرية، والعميد محمد منير، مأمور قسم شرطة الدخيلة، والعميد إبراهيم الركايبى، وكيل إدارة شرطة المرافق، بحضور الرائد خالد نجيب، والرائد شادي ياسين، والنقيب ياسر رجب، من إدارة شرطة المرافق، حيث تم ضبط جميع المخالفات واتخاذ كافه الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.