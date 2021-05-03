أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن جميع المنشآت السياحية بالمحافظة، رفعت درجة الاستعداد القصوى تزامنًا مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى تكثيف حملات التعقيم الشاملة تنفيذًا للإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وقال محافظ جنوب سيناء، في تصريح له اليوم الاثنين، إن أعمال التطهير والتعقيم داخل المنشآت الفندقية تجري وفقًا للمعايير الدولية باستخدام مواد معتمدة من وزارة الصحة والسكان، وبشكل دوري على مدار 24 ساعة، من خلال تعقيم المناطق التي يتردد عليها السائحين باستمرار، والتي منها البرجولات والممرات والغرف الفندقية والمصاعد والسلالم والأبواب والمقابض الخاصة بها.

وأوضح أن المنتجعات السياحية التي حصلت على شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، للتشغيل طبقًا للضوابط والشروط التي وضعتها وزارة الصحة، لمجابه فيروس كورونا، جاهزة لاستقبال الوفود السياحية سواء كانت داخلية أو خارجية،

وتابع : كما يجري متابعة مستمرة للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية بالمطابخ والمخازن والمطاعم والكافيتريات، داخل المنتجعات الفندقية، إضافة إلى التأكد من جودة الخدمات السياحية المقدمة، والوقوف على مدى تطبيق النظافة العامة.

وأشار إلى تطعيم أكثر من 22 ألف شخص من العاملين بالقطاع السياحي بكافة المدن السياحية بلقاح استرازينكا للوقاية من فيروس كورونا، لوقايتهم وحمايتهم من أخطار الإصابة بالفيروس، لافتًا إلى أن هذا الإجراء سيدعم السياحة بشكل كبير.

وأكد المحافظ أن جنوب سيناء تعد من أكثر المحافظات المصرية أمانًا، لكونها تسجل أقل نسبة معدلات إصابة بالفيروس، وهذا يرجع لطبيعة مناخها، والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وذكر أنه جرى غلق كافة الشواطئ العامة والحدائق وأماكن تجمعات المواطنين، واتخاذ ما يلزم نحو المطاعم والكافيهات التي لا تلتزم بالإجراءات الاحترازية المحددة من وزارة السياحة، إضافة إلى منع تجمعات المواطنين في الميادين العامة والكورنيش، واتخاذ كافة التدابير اللازمة للتأكيد على تنفيذ الإجراءات الاحترازية، واتباع أقصى درجات الحيطة والحذر للحد من تفشي الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد.