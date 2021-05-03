أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين أنه تم حتى الآن في سويسرا إعطاء 2.64 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

وفي سياق متصل، أظهرت البيانات أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في سويسرا وصل إلى 659 ألفا و974 حالة، فيما وصل عدد حالات الوفاة إلى 10 آلاف و634 حالة.

وأعلنت سويسرا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو عام و9 أسابيع.

يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.