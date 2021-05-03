كارتيرون: التعادل أمام بيراميدز نتيجة جيدة في ظل ظروف المواجهة

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه سعيد بأداء الفريق في الشوط الثاني أمام بيراميدز بعد التراجع في الشوط الأول.

وقال كارتيرون في المؤتمر الصحفي عقب المباراة أن التعادل في مباراة اليوم نتيجة جيدة في ظل الظروف التي شهدتها المباراة.

كما أشار كارتيرون إلى أن تراجع اللاعبين في الشوط الأول جاء بسبب ضغط المباريات وإرهاق اللاعبين من توالي المباريات في الوقت الذي حصل فيه لاعبو بيراميدز الأساسيون على راحة من المباراة السابقة.

وأوضح المدير الفني للزمالك أن لاعبيه كانوا في حاجة لقوة ذهنية كبيرة للعودة للمباراة، مشددا على أن مشاركة شيكابالا نقطة تحول في المباراة ولعب دورا كبيرا، مؤكدا أن فريقه سنحت له 6 فرص محققة لم يسجل سوى هدف واحد.

وقال كارتيرون: "الجميع شاهد مسرحية ركلة الجزاء التي تمت إعادتها، والحكم احتسب دقيقة ونصف وقتا محتسبا بدلا من الضائع بالرغم من أن كل تغيير يحدث في المباراة أمامه نصف دقيقة تحتسب وقتا بدلا من الضائع".

وتابع كارتيرون" المنافس كان يلعب بطريقة 3-5-2 مشددا على أن شيكابالا عائد من الإصابة ومن الصعب أن يلعب 90 دقيقة، مضيفا أنه إذا بدأ بشيكابالا فلن تتواجد على مقاعد البدلاء أوراق رابحة.

وأضاف:"أحمد فتوح الظهير الأيسر قدم مباراة جيدة دفاعيا وهجوميا، وأوضح أنه دفع بإسلام جابر في وقت مناسب وتسبب في ركلة الجزاء التي حصل عليها الزمالك.

وأشار المدير الفني الفرنسي إلى أن فرجاني ساسي لديه أفضل مما يقدمه ولكنه لم يحصل على راحة في ظل ضغط المباريات ومن الصعب أن يبدأ أي مباراة بدونهما، وشدد على أن ساسي كان أفضل في الشوط الثاني عما كان عليه في الشوط الأول.

وعلق كاتيرون على فرصة زيزو الضائعة في الشوط الثاني قائلا:"الأمر صعب نفسيا على اللاعب بعد إهدار هذه الفرصة، وكان غاضبا بعد اللقاء، خاصة أنه ليس في أفضل مستوياته.

واختتم كارتيرون تصريحاته بأن زيزو سيعود لمستواه المعهود في الفترة المقبلة وشدد على أنه يثق في قدرات جميع اللاعبين.

وتعادل الزمالك مع بيراميدز بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وارتفع رصيد الأبيض إلى 41 نقطة يحتل بها المركز الأول، في حين رفع بيراميدز رصيده إلى 31 نقطة يحتل بها المركز الثالث.