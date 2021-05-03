النمسا تنهي واحدا من أطول الإغلاقات وخسائر التجار تصل إلى نحو ملياري يورو

أنهت النمسا اليوم الاثنين، واحدا من أطول فترات الإغلاق العام في البلاد، وفتحت المحال التجارية والأنشطة الاقتصادية والخدمية أبوابها أمام الجمهور ، بعد أكثر من شهر من الإغلاق المشدد بسبب ارتفاع الإصابات بجائحة كورونا المستجد.

وقال بيان لرابطة التجارة النمساوية اليوم، إن التجار فقدوا 1.95 مليار يورو بسبب الإغلاق المشدد الذي بدأ في أول أبريل الماضي، وقد شهدت الأسواق حدوث اندفاع واسع على الشراء من المحال التجارية خاصة في الولايات الشرقية الثلاث فيينا والنمسا السفلى وبورجنلاند، والتي كانت تخضع لإجراءات أكثر صرامة في تطبيق قيود كورونا.

وأشار البيان إلى أن العديد من المتاجر تنافست بقوة في عروض التسوق، عقب الافتتاح بعد الإغلاق الطويل مما أدى إلى وجود قوائم انتظار طويلة أمام المحال التجارية خاصة في وسط العاصمة فيينا.

يشار إلى أن الشرطة قامت اليوم بحملات مكثفة في المناطق التجارية للتأكد من الامتثال لمتطلبات القناع الطبي.