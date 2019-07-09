مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث على طريق بلقاس

لقي عامل مصرعه وأصيب 3 آخرون في حادث تصادم على طريق المنصورة بلقاس، أثناء استقلالهم سيارة ملاكي، والاصطدام بسيارة أخرى، فر قائدها هاربا.

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من مستشفى بلقاس العام، بوصول "ع.م"، 50 عاما، عامل، جثة هامدة، و"أ.ح"، 59 عاما، ميكانيكى، مصاب بكدمات، و"م.أ"، 55 عاما، مصاب بكسر في الجمجمة، وتم تحويله إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة، و"أ.م" 15 عاما، طالب، مصاب بجروح قطعيه بالوجه، بسبب الحادث.

وانتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين، أنه أثناء قياده الأول السيارة رقم د ط أ 3687 على طريق رافد جمصة وبرفقته المصابين، وأمام قرية الرزقة اصطدمت بهم في المواجه السيارة الرقم ط د أ 9536 سوزوكى، وفر قائدها هاربا وترك السيارة، ما أدى إلى حدوث إصابتهم، ووفاة الأول، ولا توجد شبهة جنائية.

ويجرى تكثيف الجهود لضبط قائد السيارة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6251 لسنه 2021 جنح مركز بلقاس.