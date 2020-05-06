سفينتان صينيتان تصلان إندونيسيا للمشاركة في جهود انتشال الغواصة الغارقة

وصلت سفينتان صينيتان إلى إندونيسيا للمساعدة في انتشال حطام السفينة التي غرقت قبالة جزيرة بالي الشهر الماضي، وعلى متنها 53 شخصا.

وقالت البحرية الإندونيسية اليوم الاثنين إن سفينة نانتو -195 للقطر وسفينة يونج شينج داو -863 للانقاذ اللتين تنتميان للجيش الصيني وصلتا مياه بالي أمس الأحد.

وأضافت" الحكومة الإندونيسية رحبت بعرض تقديم المساعدة".

وجاء في البيان أن السفن مزودة بمركبات يتم التحكم فيها عن بعد وتكنولوجيا الاستشعار عن بعض، كما أن لديها القدرة على القيام بأعمال انتشال لأغراض على عمق نحو 4500 متر.

وكانت الغواصة كيه ار اي نانجالا -402 تشارك في تدريب على إطلاق طوربيد قبالة الساحل الشمالي بالي عندما فُقد الاتصال بها وهى على وشك الحصول على الأذن لإطلاق طوربيد في 21 أبريل الماضي.

وعُثر على حطام الغواصة ، المؤلف من ثلاث قطع ، على عمق نحو 800 متر بعد جهود بحث دولية.