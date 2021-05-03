الرئيس الفلبيني يحصل على لقاح سينوفارم ضد فيروس كورونا

حصل الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، اليوم الاثنين، على لقاح سينوفارم ضد فيروس كورونا، وفقا لما قاله النائب كريستوفر جو.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جو القول إن وزير الصحة فرانسسكو دوكي هو من قام بإعطاء اللقاح للرئيس.



ويذكر أن إدارة الأغذية والأدوية لم تصرح بعد باستخدام لقاح سينوفارم للاستخدام الطارئ.



وكانت وزارة الصحة الفلبينية قد أعلنت اليوم تسجيل 7255 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية



وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة 062ر1 مليون حالة.



كما سجلت الفلبين 94 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 17 ألفا و525 حالة