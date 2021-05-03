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استقرار أسعار الخضروات والفاكهة في سوق الجملة اليوم


نشر في: الإثنين 3 مايو 2021 - 10:33 ص | آخر تحديث: الإثنين 3 مايو 2021 - 10:33 ص

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة في تعاملات اليوم الاثنين، وفقًا لأسعار الجملة بسوق العبور.

وجاءت الأسعار المتداولة طبقًا لآخر التحديثات على النحو التالي:

استقرت الطماطم لتتراوح من 1.75 إلى 3.75 جنيه.
واستقرت البطاطس لتتراوح من 1.5 إلى 3 جنيهات.
كما استقر البصل ليتراوح من 1.5 إلى 4 جنيهات.
واستقرت الكوسة لتتراوح من 2.5 إلى 5.5 جنيه.
واستقرت الفاصولياء لتتراوح من 4 إلى 6 جنيهات.
واستقر الباذنجان البلدي ليتراوح من 2 إلى 3.25 جنيه.
واستقر الفلفل الرومي البلدي ليتراوح من 3 إلى 4 جنيهات.
واستقر الفلفل الحامي البلدي ليتراوح من 3 إلى 4 جنيهات.
واستقر الخيار البلدي ليتراوح من 2 إلى 3 جنيهات.
واستقرت الملوخية لتتراوح من 3 إلى 5.5 جنيه.

وجاءت أسعار الفاكهة على النحو التالي:

استقر البرتقال الصيفي ليتراوح من 2 إلى 4 جنيهات.
واستقر اليوسفي ليتراوح من 4 إلى 7 جنيهات.
واستقر الليمون البلدي ليتراوح من 6 إلى 20 جنيه.
واستقرت الجوافة لتتراوح من 4 إلى 7 جنيهات.
واستقر الرمان ليتراوح من 7 إلى 11 جنيها.
واستقرت الفراولة لتتراوح من 4 إلى 7 جنيهات.
واستقر الكانتلوب ليتراوح من 3 إلى 5 جنيهات.


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